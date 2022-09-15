Украина в 2022 году попала в тройку мировых лидеров: о каком рейтинге идет речь
Источник:Chainalysis
Криптоактивы уже стали важной частью современной жизни. На этот сектор обращают внимание как обычные люди, так и государственные институции. Эксперты компании Chainalysis проанализировали, в каких странах больше всего используют криптоактивы.
Блокчейн-компания Chainalysis обнародовала новый рейтинг глобального индекса использования криптоактивов в 2022 году. Третий год специалисты сообщают об уровне массовой адаптации криптовалют в мире. На момент создания этого материала общая капитализация рынка криптовалют составляет 987,35 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap.
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Украина попала в тройку лидеров
Ключевая цель создания этого рейтинга – выяснить, где наибольшее количество людей вкладывает максимальную часть своих денег в криптовалюту. Несмотря на то, что институциональная деятельность важна для этого, эксперты также хотели выделить страны, где индивидуальные, непрофессиональные инвесторы больше используют цифровые активы. В результате первая пятерка выглядит следующим образом:
- Вьетнам
- Филиппины
- Украина
- Индия
- США
Согласно последним данным, в прошлом году уровень глобальной адаптации криптоактивов выровнялся после перманентного роста с середины 2019 года. Этот процесс достиг своего исторического максимума во втором квартале 2021 года. Далее адаптация цифровых активов проходила волнами:
- в третьем квартале зафиксировали спад из-за масштабного обесценивания криптовалют;
- уже в последние 3 месяца прошлого года обнаружили подъем, когда цены на рынке отскочили к новым историческим максимумам;
- в последующие два квартала фиксировали спады, поскольку на рынке начиналась фаза инвесторов-медведей (зарабатывающих на падении курса).
Какие тенденции зафиксировали эксперты
Все еще очень важно подчеркнуть, что глобальное внедрение криптоактивов остается значительно выше уровня "бычьего" рынка 2019 года. Эксперты также подчеркнули, что тенденция, зафиксированная в прошлом году, стала еще мощнее в 2022 году. Речь идет о том, что в рейтинге доминируют страны с рынками, которые развиваются.
Всемирный банк выделяет 4 категории стран по уровню доходов и общему экономическому развитию – с высоким уровнем дохода, с уровнем выше и ниже среднего, а также с низким уровнем дохода. Используя эти данные, у Chainalysis заметили, что на первые позиции рейтинга чаще всего попадают страны из двух средних категорий:
- 10 стран с уровнем доходов ниже среднего: Вьетнам, Филиппины, Украина, Индия, Пакистан, Нигерия, Марокко, Непал, Кения и Индонезия;
- 8 стран с уровнем доходов выше среднего: Бразилия, Таиланд, Китай, Турция, Аргентина, Колумбия и Эквадор.
- 2 страны с высоким уровнем доходов: США и Великобритания.