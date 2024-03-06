Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просит президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект №5865 о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов. Парламент поддержал этот законопроект 22 февраля 2024 года.

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Что не устраивает Руслана Магомедова

Теперь законопроект должен подписать украинский гарант. Однако Руслан Магомедов обратился с замечаниями по некоторым положениям документа. Среди них следующие:

Вопрос относительно заработных плат работников комиссии – В этом случае регулятор стремится получить право самостоятельно утверждать штатное расписание. Сейчас это полномочия Кабмина, который закладывает соответствующие расходы в бюджет.

Конфликт интересов – Магомедов призывает отменить норму, которая запрещает работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или просто занимать там любую должность.

Реакция народных избранников и риски для Украины

Ситуацию прокомментировали народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк. Парламентарии, в частности, считают, что просьба об отказе от нормы о конфликте интересов вызвано тем, что это напрямую касается Магомедова и его должности.

Дело в том, что председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в декларации за 2022 год указал, что в отчетном периоде проживал с Евгенией Грищенко. Эта женщина занимает должность руководительницы департамента брокерского обслуживания клиентов "Инвестиционный капитал Украина".

Следовательно, если Владимир Зеленский подпишет выше упомянутый законопроект, то возникнут вопросы о соответствии Магомедова занимаемой должности.

Ярослав Железняк отмечает, что этот закон – это одно из требований Всемирного банка к Украине в рамках программы DPL. В частности, Украина до 5 марта 2023 года якобы взяла на себя обязательства ввести в действие три закона:

Об электронных аграрных расписках; О корпоративном управлении; О рынке капитала.

Это необходимо для получения займа в размере 1,5 миллиарда долларов США. Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что эти средства помогут профинансировать субсидии для внутренне перемещенных лиц и пенсионные выплаты.