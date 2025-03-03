Цена угля обвалилась до минимума за 4 года, но все может измениться

Уголь – это ресурс, который годами был одним из самых востребованных в мире. Цена угля резко обвалилась в цене на фоне текущей тенденции на рынке. В то же время прогнозируют изменения ценовой динамики на уголь в будущем.

Цена угля обвалилась до минимума за 4 года

Стоимость угля обвалилась до самого низкого уровня с мая 2021 года. Это связано с двумя факторами: мягкая зима и глобальный избыток предложения угля на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Фьючерсы на австралийский уголь, который является эталоном для Азии, колеблется на уровне 100 долларов за тонну. Поэтому инвестиции в этот сектор стремительно уменьшают во многих странах мира. В частности, банки и акционеры все чаще отказываются одобрять выделение средств на подобные проекты.

В то же время ситуация в будущем может существенно измениться. Дело в том, что спрос на уголь продолжает расти в Китае и Индии. Кроме того, даже развитые страны снова обращают внимание на уголь, поскольку он необходим на фоне бума искусственного интеллекта.

Обратите внимание! На момент создания этого материала, уголь торгуется на уровне 93,25 доллара за тонну, по данным Markets Insider. С начала года уголь подешевел более чем на 11%, а за последний месяц – на 9,7%.