Пенсионное удостоверение: для чего оно нужно на самом деле

Пенсионное удостоверение это чрезвычайно важный документ. Он подтверждает факт назначения пенсии. Сейчас такое удостоверение может быть бумажное и электронное.

Что важно знать о пенсионном удостоверении?

Бумажное удостоверение – более традиционный вид документа, сообщает ПФУ.

Читайте также Повышение есть, а денег нет: почему пенсии растут медленнее цен

Дополнительно это удостоверение отображается в "Дии". Однако, если документ оформлен после 2014 года.

Есть и более инновационный вариант. Речь идет об электронном удостоверении – е-удостоверение. Такой документ "хранится" в приложении "Дия". Он имеет такую же силу, как и бумажный.

Обратите внимание! Сейчас украинские пенсионеры имеют право оформлять исключительно электронное пенсионное удостоверение. То есть, без бумажного варианта.

Пенсионные удостоверения изготавливаются на основании заявления лица, которому назначена пенсия. Это нужно для получения как бумажного, так и е-пенсионного удостоверения,

– указывает ПФУ.

Заявление можно подать:

лично в сервисном центре ПФУ;

в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

через приложение ПФУ.

Важно учесть сроки изготовления пенсионного удостоверения:

бумажный вариант изготавливается до 30 дней;

электронный – до 10 дней.

Именно пенсионное удостоверение подтверждает право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Заметим, что эта возможность закреплена постановлением Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

То есть, если вы хотите бесплатно проехать в определенных вариантах транспорта, нужно иметь при себе пенсионное удостоверение. При отсутствии документа, придется оплатить значительный штраф.

Что важно знать пенсионерам в 2026 году?