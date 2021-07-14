Учитесь у лучших: с каких успешных инвесторов и миллиардеров стоит брать пример

Самые богатые и самые выдающиеся инвесторы современности используют различные методы работы на финансовых рынках. Общее у них только одно – они все преуспели в жизни. Важно Акцент на будущее: ресурсы, которые формируют принципы правильного распоряжения деньгами

Секреты Баффета

Уоррен Баффет является одним из богатейших людей в мире. Журнал Forbes оценивает его капитал в 101 миллиард долларов. В чем же секрет успеха именитого инвестора? В своей работе на рынке он руководствуется исключительно принципами фундаментального анализа и выбирает торговые инструменты, исходя из финансовых показателей компании. Миллиардер не обращает внимание на графики и другие данные теханализа. Еще один важный принцип работы Баффета – это диверсификация инвестиционного портфеля. Он также убежден, что лучше осуществлять долгосрочные инвестиции – как минимум на 10 лет. Часто он покупает акции "нестабильных, но перспективных компаний" и любит покупать ценные бумаги в самый разгар экономических кризисов. Одной из самых успешных инвестиций Баффета стало вложение денег в акции международного рейтингового агентства Moody's, которые за время пребывания в инвестпортфеле Баффета выросли в цене почти в 32 раза. Акции газеты Washington Post – это еще один пример удачных инвестиций. Баффет приобрел эти активы по низкой цене, а во время кризиса они принесли инвестору 7 миллионов долларов в год.

Рефлексия и интуиция

Имя Джорджа Сороса хорошо известно даже непрофессионалам. В 1992 году Сорос сделал ставку против решения правительства Великобритании повысить процентные ставки. Это обесценило британский фунт и принесло Соросу 1 миллиард долларов. В результате этой сделки он получил прозвище "человек, который довел до банкротства Банк Англии".

Краеугольным камнем его инвестиционной стратегии является теория "рефлексивности". Это уникальный метод оценки финансовых инструментов, который основан на определении того, как другие участники рынка оценивают активы. Сорос использует рефлексивность, в частности, для предсказания появления "пузырей" на рынке. Для того, чтобы прогнозировать направление движения котировок, миллиардер использует научный метод, в основе которого лежит анализ текущих рыночных данных. Еще один важный принцип Сороса – прислушиваться к своей интуиции при принятии инвестиционных решений.

Стратегии известных и успешных инвесторов / Фото Unsplash

Технический анализ – путь к успеху

Еще одним успешным трейдером является Джон Боллинджер. В основе его работы на рынке лежит доверие к данным технического анализа. Именно он заложил основные принципы использования этого метода. Боллинджер разработал собственную теорию инвестирования, которая впоследствии получила название "рациональный анализ".

Инвестор создал технический инструмент для анализа и прогнозирования рынка. Речь идет о "канале Боллинджер​а". Это стало его визитной карточкой. Позже Боллинджер возглавил собственный инвестиционный фонд. В 1996 году его аналитику начали публиковать. Именно его работы стали первым онлайн-проектом по анализу финансовых рынков.

Инновационные методы

Знаменитый американский трейдер Ларри Вильямс также не пренебрегал инструментами технического анализа. Однако, в финансовом мире он прославился, как инвестор-новатор, поскольку Уильямс имел достаточно оригинальное видение традиционных активов. Кроме того, он создал немало технических индикаторов:

окончательный Oscillator,

индексы COT,

прогнозы циклов и тому подобное.

В конце 80-х годов прошлого века Уильямс выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами, получив сразу 1,1 миллиона долларов. Его стартовый капитал составлял 10 тысяч долларов. Во время противостояния инвесторов Уильямс использовал инновационные методы торговли фьючерсами.

Как думают успешные инвесторы?: смотрите видео

Как использовать опыт известных инвесторов и начать зарабатывать

Сегодня каждый может присоединиться к успешным инвесторам и начать вкладывать средства в финансовые рынки. Возможно вам и не удастся повторить успех трейдеров, которые стали всемирно известными миллиардерами, однако благодаря инвестициям каждый имеет шанс приблизиться к финансовой независимости. Начать зарабатывать на финансовых рынках просто. Для этого достаточно правильно выбрать компанию, которая станет вашим проводником в мире финансов. Одна из лучших – Forex Club. Интересно Криптокошелёк на 26 миллионов долларов "ожил" после 10-летнего сна: при чем здесь создатель биткоина

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