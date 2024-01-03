В результате сбоя в Google польский злотый "обесценился" на треть

Из-за сбоя в поисковике Google, произошедшего вечером 1 января, система некоторое время отражала заниженный обменный курс евро по отношению к польскому злотому. Польские власти пытаются выяснить причины, по которым произошел такой сбой.

Что произошло со злотым

Некоторые финансовые веб-сайты, включая Google, показывали курс евро на уровне 5,73 злотых, что свидетельствует о росте на 32% по сравнению с курсом от 29 декабря. Министр финансов Анджей Доманский в социальной сети Х (бывший Twitter) призвал сохранять спокойствие и написал, что "курс злотого, распространяющий панику, является "фейком", то есть ошибкой в данных.

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Такое недоразумение коснулось также курса доллара, фунта и франка к злотому.

Спустя время после открытия рынков Азии курс нормализовался на уровне 4,34 злотого за евро.

Как отреагировал Google

Сразу после сбоя польское правительство начало выяснять причины сбоя. В частности, Министерство финансов официально обратилось к Google с просьбой предоставить информацию о причинах публикации ложной информации о курсе злотого.

В Google пояснили, что ее поисковые функции, включая отображение обменного курса, "полагаются на данные из внешних источников".

Google не проверяет данные от поставщиков, не вмешивается в их содержание и не может гарантировать актуальность представленных курсов валют. Данные отображаются так, как они были предоставлены,

– объясняют в компании.

Компания уточнила, что в случае обнаружения ошибок она связывается с поставщиком данных, чтобы как можно быстрее их исправить. Временно компания отключила отображение курсов валют.