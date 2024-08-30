Транзакции на миллиарды под вопросом: россияне сталкиваются с острой проблемой в Китае

Российским компаниям становится все сложнее проводить платежи с Китаем. Россияне жалуются на положение дел уже несколько месяцев, а в августе ситуация серьезно обострилась.

Новые проблемы россиян с Китаем

На сегодня известно, что российские компании и официальные лица уже несколько месяцев сообщают о задержках с платежами. Дело в том, что китайские банки ставят все больше требований к россиянам, поскольку Пекин опасается введения вторичных санкций от Запада, которые могут ввести за сотрудничество с Россией.

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Некоторые компании в России фиксируют такие сложности при проведении платежей с Китаем:

увеличением задержек;

расходы за платежи с торговыми партнерами в Китае, которые растут.

В результате транзакции на десятки миллиардов юаней в подвешенном состоянии. Добавляют, что ситуация серьезно обострилась для россиян в августе 2024 года, поскольку банки в Китае начали сообщать о приостановке операции с Россией. В частности, некоторые региональные банки Китая начали отказываться принимать платежи из России.

К теме! Государственный ВТБ банк сообщил о резком повышении комиссии за операции в юанях. Изменения планируют ввести с 1 сентября. Это единственный российский банк, который имеет полноценный филиал в Китае.

Напомним, что на сегодня Китай – это крупнейший торговый партнер России. В частности, в 2023 году именно на Поднебесную приходилась треть российской внешней торговли в прошлом году. Кроме того, Китай поставляет такие товары, которые помогают России выдерживать санкции Запада. Например, речь идет важное промышленное оборудование и потребительские товары.