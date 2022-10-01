Украина попросит у МВФ еще один транш по программе экстренного финансирования

30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования. В НБУ подчеркнули, что это позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

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Отмечается, что это расширение предполагает предоставление дополнительной антикризисной помощи государствам, страдающим существенным дефицитом платежного баланса, вызванным глобальным продовольственным кризисом.

По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре,

– сказал глава НБУ Шевченко.

Украина надеется на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для государства. Страна готова к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности, вызванные войной.