Трамп может спровоцировать турбулентность на развивающихся рынках: где ищут безопасность

Мировые инвесторы ищут безопасные опции после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Поэтому они обратили внимание на Индию.

Инвесторы делают ставку на Индию

Похоже, что инвесторы нашли относительную безопасность на индийских финансовых рынках после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Дело в том, что рынки готовятся к экономической политике Дональда Трампа. Победа Трампа породила значительную неопределенность для инвесторов. Сейчас инвесторы считают, что Индию могут обойти последствия нового президента США. В том числе речь идет о протекционизме в сфере торговли, который может вызвать волатильность на рынках, развивающихся.

По мнению инвесторов и аналитиков, высокие темпы роста экономики Индии, ограниченная зависимость от потребительских рынков Китая и США, значительный спрос на акции на местном рынке и центральный банк, который обеспечивает валютную стабильность, будут способствовать повышению привлекательности страны на фоне глобальной нестабильности.

Еще один фактор влияния – это ограниченная зависимость индийских компаний от экспортных поступлений.

Это важно, поскольку рынки опасаются, что Дональд Трамп вернется к своей политике "Америка превыше всего", провоцируя новые глобальные торговые войны.