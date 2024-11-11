Курс доллара на сегодня

Во время торгов в понедельник, 11 ноября, доллар США растет в цене. Дело в том, что рынки готовятся к новым данным о ситуации с инфляцией в стране и выступлениям спикеров Федеральной резервной системы на этой неделе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что 6 ноября 2024 года доллар США 6 ноября 2024 года зафиксировал самый большой дневной прирост с марта 2020 года. Это была реакция валюты на победу Дональда Трампа на выборах.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США торгуется на уровне до 105,29, по данным Yahoo!Finance. Сейчас этот показатель вырос на 0,29%. Диапазон колебания за день составляет 104,93 – 105,37. Кроме того, евро застряло на отметке 1,0715 доллара, потеряв 1% на прошлой неделе.