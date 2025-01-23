Трамп рассекретил, как планирует прекратить войну в Украине

Дональд Трамп сделал важное заявление об окончании полномасштабной войны России против Украины. Американский президент сообщил о своих планах во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дональд Трамп рассказал, как планирует закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорится с Саудовской Аравией о понижении цен на нефть. Его цель – прекращение войны в Украине. По его словам, это станет фактором давления на Россию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на"Суспильное.

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Трамп выразил удивление, что об этом не договорились раньше – еще до выборов в США. Американский президент считает, что как только цена на нефть упадет, то и война между Россией и Украиной "прекратится сразу же".

Важно! Трамп уже провел телефонный разговор с кронпринцем Саудовской Аравии по возвращении в Белый дом. В частности, стало известно, что Саудовская Аравия готова инвестировать в США 600 миллиардов долларов за следующие 4 года.

Напомним, что цены на нефть падают после инаугурации Трампа. Это связано с тем, что президент США поддерживает политику увеличения объемов добычи нефти и газа. Он даже объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, чтобы можно было быстрее выдавать соответствующие разрешения.