Акции компании Трампа взлетели в цене из-за ставки инвесторов на победителя на выборах в США

Инвесторы поделились собственными ожиданиями относительно шансов Дональда Трампа снова выиграть на президентских выборах. Это повлияло на динамику акций компании бывшего президента США.

Акции компании Дональда Трампа растут в цене

Во вторник, 29 октября, акции Trump Media & Technology Group подорожали примерно на 10%. В целом ценные бумаги дорожают в течение пяти недель, пишет Yahoo!Finance.

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Акции компании стремительно дорожают на бирже, поскольку инвесторы делают ставку на улучшение шансов Дональда Трампа на победу на президентских выборах в ноябре. На данный момент акции Trump Media & Technology Group стоят 48,38 доллара за штуку, пишет CNBC. Рыночная капитализация компании 9,7 миллиарда долларов.

Важно! На момент создания этого материала, Камалу Харрис, которая баллотируется от демократов, поддерживают 49% избирателей, тогда как республиканца Дональда Трампа – 48%, по данным The New York Times.

Днем ранее акции Trump Media & Technology Group выросли более чем на 21% за торговую сессию. Сейчас ценные бумаги торгуются на самом высоком уровне с мая. Более того, акции выросли примерно на 270% с сентябрьских минимумов.

Добавим, что социальная сеть Truth Social зафиксировала резкий обвал на фондовом после дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, на которых политик потерпел поражение. В результате потери Трампа оценили в примерно 200 миллионов долларов.