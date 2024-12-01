Трамп пригрозил 100% пошлинами для стран БРИКС: все из-за доллара США

Дональд Трамп, который готовится к вступлению в должность президента США, пригрозил новыми пошлинами для нескольких стран. Американский политик заявил, что его планы связаны с защитой статуса доллара в мире.

Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам БРИКС

Дональд Трамп заявил, что введет пошлины для стран БРИКС, если они и дальше будут пытаться найти альтернативу для доллара США в международной торговле. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа.

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Трамп добавил, что идее, что БРИКС пробует отказаться от доллара, а США просто стоят и наблюдают, настал конец. Политик также написал, что они требуют от стран БРИКС обязаться не создавать новую валюту и не поддерживать никакую другую валюту для замены доллара США.

Что такое БРИКС Это международная организация, в которую входят крупнейшие по площади и населению развивающиеся страны,. Это объединение создали в 2009 году для инвестиционных возможностей. Со временем организация превратилась в геополитический блок, правительства которых ежегодно проводят встречи на официальных саммитах для координации многосторонней политики. В группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

В противном случае, по словам Трампа, на эти страны должны ожидать пошлины на уровне 100%, а также "могут попрощаться с продажами на замечательном рынке США". Кроме того, американский политик добавил, что страны БРИКС не имеют шансов снять альтернативу для доллара на мировом рынке.