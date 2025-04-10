Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и "Бабель".

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Насколько вырос фондовый рынок США 10 апреля

Поскольку новые пошлины не будут действовать в течение 90 дней, это положительно повлияло на рынки. Goldman Sachs обнародовали прогноз по рецессии, но отменили его уже через час – когда Трамп передумал.

Мы вернулись к нашему предыдущему базовому прогнозу, никакой рецессии,

– сообщили аналитики.

Индекс Dow Jones завершает день ростом почти на 8%, S&P500 вырос примерно на 9,5%. Nasdaq прибавил больше всего – около 12%.

"Эти индексы показывают, как в целом чувствует себя фондовый рынок США. S&P 500 охватывает 500 крупнейших компаний, Nasdaq – в основном технологические фирмы, а Dow Jones – промышленные гиганты. Акции Nvidia (производитель чипов и лидер в сфере искусственного интеллекта) взлетели более чем на 15%, Tesla добавила более 18%, Apple и Amazon выросли примерно на 10%, Meta – более чем на 12%", – добавляют журналисты "Бабеля".

Котировки сырьевых ресурсов также выросли. Если раньше стоимость эталонного сорта нефти Brent 9 апреля опускалась ниже 60 долларов за баррель, то теперь она выросла почти на 5% и достигла 66 долларов за баррель. Именно нефть марки Brent является главным мировым ориентиром для стоимости нефти. Природный газ подорожал почти на 10%.

Российский Urals торгуется несколько ниже 59 долларов за баррель (ранее цена падала до 53 долларов). Падение цен на нефть дает надежду на обвал экономики России.