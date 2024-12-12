Трамп спровоцировал рост важных украинских активов: на что делают ставку инвесторы

После победы Дональда Трампа растет интерес к украинским облигациям серии B со сроком погашения в 2035 году. Ценные бумаги выпустили в рамках реструктуризации долга, которую провели в сентябре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Стоит внимания Как выглядят 100 долларов старого образца: иллюстративное фото

Это является признаком того, что инвесторы ожидают вероятного прекращения полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, они надеются на дальнейшую реконструкцию Украины.

Что известно об условиях реструктуризации еврооблигаций:

В 2029 году Украина сможет выпускать больше облигаций серии B с погашением в 2035 и 2036 годах на 12% от суммы реструктуризированного долга;

На процесс будут влиять темпы роста экономики Украины;

Ценные бумаги будут приносить большие выплаты, если темпы экономического восстановления будут превышать прогнозы от Международного валютного фонда.

На сегодня государственные облигации-2035 с нулевым купоном торгуют на уровне 59 центов за доллар. Это на 10 центов больше, чем было до победы Дональда Трампа на президентских выборах. Напомним, что американцы выбирали нового президента 5 ноября 2024 года.

Известно, что ряд мощных инвестиционных компаний являются держателями украинских облигаций. Среди них BlackRock, Royal Bank of Canada и Allianz SE.