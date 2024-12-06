Трамп спровоцировал самый загруженный месяц на бирже США с 2000 года

Инвесторы после победы Дональда Трампа на выборах в США начали активнее покупать акции публичных компаний. Это связано с их ожиданиями относительно политики Трампа.

Инвесторы активно вкладывают деньги в акции после победы Трампа

После победы Дональда Трампа на выборах инвесторы вложили в фонды акций США почти 140 миллиардов долларов. Напомним, что американцы выбирали президента 5 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Благодаря этому ноябрь стал самым загруженным месяцем для притока средств с 2000 года. Дело в том, что они ожидают серьезных изменений, которые может ввести Трамп. Речь идет о налоговых сокращениях и реформах. От этих решений выиграет фондовый рынок США.

К теме! Два известных миллиардера стремятся наладить контакт с Дональдом Трампом. Речь идет о Марке Цукерберге и Джеффе Безосе. К команде американского политика уже присоединился Илон Маск.

Всего с начала года в фонды США вложили 350 миллиардов долларов. Кроме того, на этой неделе эксперты поделились прогнозом о сильном росте акций США в 2025 году.