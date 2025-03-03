Американские горки: Трамп и Зеленский спровоцировали обвал важного актива Украины

Спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме всколыхнул весь мир. Кроме того, эта дискуссия повлияла на еврооблигации Украины на рынке.

Ссора Трампа с Зеленским спровоцировала обвал еврооблигаций Украины

Еврооблигации Украины зафиксировали резкий обвал после спора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это не впервые, когда риторика американского президента влияет на украинские ценные бумаги.

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После ссоры Трампа с Зеленским больше всего упали в цене еврооблигации с погашением в 2035 году. Стоимость ценных бумаг упала на 3,6 цента до 61,7 цента за доллар. Более того, цена еврооблигаций просела до минимума за последний месяц.

Тогда как ВВП-варранты подешевели более чем на 2 цента до чуть более 80 центов. В Reuters добавили, что в последние недели динамика украинского долга больше похожа на американские горки.

Что такое еврооблигации Это государственные облигации, размещаемые на зарубежных биржах в долларах и евро. Купить евробонды можно через банки или инвестиционные компании.

Предыдущий обвал евроблигаций Украины из-за Трампа

Напомним, что в середине февраля Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором", а также начал сближаться с Россией. В частности, можно вспомнить о переговорах между США и Россией о прекращении войны в Украине. Однако к этому процессу не привлекли ни официальный Киев, ни Евросоюз.

После этого украинские облигации также зафиксировали резкий спад. Однако за прошедшую неделю ценные бумаги сумели отыграть часть потери на рынке, поскольку тогда были надежды на то, что США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых.