Четкий сигнал: как фондовый рынок США "оценил" паузу в торговой войне с Китаем

США и Китай поставили на паузу торговую войну. Это спровоцировало серьезные изменения на фондовом рынке США.

Акции США взлетели в цене

Американские и китайские чиновники в ходе переговоров в Швейцарии достигли ряда договоренностей по торговле и пошлинам на импортные товары. Фондовый рынок США сразу отреагировал на паузу в торговой войне между передовыми экономиками мира, пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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Ключевые индексы на фондовом рынке США отреагировали ростом на результаты переговоров американских и китайских чиновников:

Индекс Доу-Джонса вырос на 2,5%;

Индекс S&P 500 подорожал на 2,85%;

Индекс Nasdaq Composite прибавил в цене 4%.

В частности, существенно рост на бирже продемонстрировали компании из технологического сектора, а также производители микрочипов. Например, акции компании Nvidia подорожали на 4,47%, а ценные бумаги AMD – на 6,67%. Акции компании Apple прибавили в цене 6,49%, тогда как ценные бумаги Amazon подорожали на 8,58%. Акции крупнейшего производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) на американской бирже подорожали на 5,65%.

К теме! Доллар США вырос в цене до пикового уровня за 4 недели после завершения переговоров США и Китая. Зато курс евро существенно упал относительно доллара, зафиксировав самый низкий уровень с начала апреля 2025 года.

Доходность казначейских облигаций также демонстрировала положительную динамику на рынке. На облигации влияли ожидания относительно деятельности Федеральной резервной системы США. Мол, центробанка США не нужно будет так существенно снижать процентные ставки в 2025 году, чтобы защитить экономику страны от вреда, связанной с тарифами.