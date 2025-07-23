Тайвань хочет в ближайшее время заключить соглашение с Трампом: о чем оно

Правительство Тайваня заявило, что торговая делегация во главе с вице-премьером находится в Вашингтоне. Там состоится новый раунд переговоров с представителями США по пошлинам.

О чем будет соглашение Тайваня и США?

Президент США Дональд Трамп ранее предлагал ввести пошлины на товары из Тайваня в размере до 32%. Хотя эти тарифы пока официально не объявлены, 90-дневная отсрочка введения глобальных пошлин, предложенная Трампом в апреле, уже завершилась, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно заявлению тайваньского кабинета министров, делегация под руководством вице-премьера Чен Личуня стремится защитить интересы национальной промышленности, здравоохранения и продовольственной безопасности.

Цель переговоров – способствовать сбалансированной торговле и улучшению общей экономической и торговой структуры между сторонами.

Наша команда продолжит работу, руководствуясь принципами защиты тайваньской промышленности и общественного благосостояния. Мы надеемся усовершенствовать торговую систему и заложить фундамент для более прочного партнерства в будущем,

– говорится в заявлении правительства Тайваня.

Переговоры с участием Тайваня проходят на фоне активизации торговой дипломатии в регионе.

Какую сделку хочет заключить Тайвань с США?

В среду, 23 июля, США и Япония объявили о заключении торгового соглашения, предусматривающего 15-процентный импортный тариф США на все японские товары – ниже ранее предложенного уровня в 25%.

Важно! Соглашение с Японией рассматривается как одно из наиболее значимых среди ряда соглашений, достигнутых накануне установленного Белым домом срока – 1 августа – после которого должно было начаться введение новых повышенных пошлин.

Тайвань стремится укрепить торговые связи с ключевыми партнерами, в первую очередь с США – вторым по объему торговым партнером острова после Китая.

Итоги переговоров могут сыграть важную роль в формировании будущей торговой стратегии Тайваня, его позиции в глобальных цепочках поставок, а также будут иметь большое значение для экономики острова.