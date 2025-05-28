Топовая инвестиционная компания прогнозирует стремительное подорожание особых "энергетических" акций

Эксперты в инвестиционной компании BlackRock ожидают, что акции компаний, связанные с "зеленой" и возобновляемой энергетикой, будут расти в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider .

Эксперты отмечают, что спрос на энергию будет расти. Как результат, "зеленая" энергетика станет необходимостью. В BlackRock считают, что этот сектор имеет все шансы на стремительный рост на фондовом рынке даже несмотря на то, что "чистая" энергетика в США стала одной из первых жертв изменения политики при президентстве Трампа и уменьшение финансирования соответствующих проектов.

Например, в новом бюджетном проекте указано сокращение налоговых льгот для представителей сектора "зеленой" энергетики. Эксперты добавляют, что есть два фактора, которые могут сохранить интерес инвесторов к этой отрасли:

Рост спроса на энергетику;

Сектор уже учитывал главные риски (тарифы, отмена льгот и т.д.).

Напомним, что цены на уголь, который относят к ископаемым энергоресурсам, в 2025 году существенно упали в цене. С января стоимость угля упала более чем на 15%. Это связано с уменьшением спроса со стороны ключевых потребителей, а именно Китая и Индии. Кроме того, объемы добычи достигли рекордного уровня, что способствует формированию профицита предложения угля на рынке.