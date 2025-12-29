Все благодаря Украине: топливный рынок России переживает новый кризис

В этом году на топливном рынке России цены сильно выросли. Они вышли за пределы обычных инфляционных трендов. В частности, розничная стоимость бензина увеличилась на – 10,8%.

Что происходит на рынке топлива в России?

Дизель в 2025 году также подорожал. Он вырос в цене на 8%, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Коммерсант".

Читайте также Рубль только укрепляется: что на самом деле происходит с российской валютой

Заметьте! При этом, официально инфляцию фиксировали на уровне 5,6%.

Нужно понимать, что такая ситуация в первую очередь возникла на фоне внеплановых ремонтов на НПЗ. Ведь из-за этого, там сокращается производство, сообщает СЗРУ.

Дополнительным ударом по экономике нефтепереработки стало сокращение государственной поддержки – выплаты по демпферному механизму за первые 11 месяцев 2025 года сократились вдвое. В ответ вертикально интегрированные компании компенсировали потери за счет внутреннего рынка,

– отмечает разведка.

Для понимания, в результате, цены изменились так:

по состоянию на ноябрь 2025 года цены производителей бензина увеличились на 14,5%, если сравнивать с прошлым годом;

а розничные – на 12,8%.

Как влияют цены на нефть на российский топливный рынок?

Падение мировых цен на нефть также повлияло на ситуацию. Россия пытается компенсировать потери от экспорта через внутренний рынок.

Даже несмотря на частичное восстановление производства, топливная отрасль России остается неустойчивой. В 2026 году рынок снова столкнется со скачками цен независимо от динамики выпуска нефтепродуктов. Уязвимость системы будет только усиливаться из-за сочетания административных ограничений, финансового давления и внешней конъюнктуры,

– указывает разведка.

Что еще важно знать о рынке топлива в России сейчас?