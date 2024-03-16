США могут запретить TikTok, тогда как платформа установила важный рекорд

В США существует вероятность запрета социальной сети TikTok. В то же время доход платформы в стране за 2023 год достиг рекордной отметки.

Социальная сеть TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance и этот факт беспокоит американских законодателей. В середине марта Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, согласно которому китайская компания будет вынуждена или продать популярную платформу, или ее запретят в стране.

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Рекордный доход в TikTok в США

В то же время сообщают, что за 2023 год доход социальной сети TikTok в США составил рекордных 16 миллиардов долларов. Эти данные подчеркивают масштаб деятельности платформы в первой экономике мира.

Источники также добавляют, что доход ByteDance за прошлый год достиг 120 миллиардов долларов. Этот показатель вырос примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом. Толчком к росту стало стремительное масштабирование TikTok. При этом большую часть доходов компания получает в Китае.

В то же время компания ByteDance имеет потенциал для того, чтобы опередить владельца Facebook, компанию Meta, как крупнейшую в мире компанию социальных сетей по объему продаж.