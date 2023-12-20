Будущее уже рядом: банк Норвегии приступил к финальному тестированию цифровой валюты

Центральный банк Норвегии в последние два года проводит исследование цифровой валюты. Они хотят проанализировать возможности и последствия внедрения CBDC.

Центральный банк Норвегии объявил, что приступил к завершающему тестированию собственной цифровой валюты. После окончания этого этапа регулятор собирается принять решение о его запуске.

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Norges Bank пытается оценить: сможет ли цифровая норвежская крона стать безопасным и эффективным платежным средством наравне с привычными формами национальной валюты.

Что известно об исследовании цифровой валюты

В течение последних двух лет рабочая группа провела четыре этапа исследования собственной CBDC. На четвертой фазе проводилась проверка:

технических решений;

анализировались сценарии введения CBDC в платежную систему;

оценивались последствия управления ликвидностью и кредитно-денежной политикой;

обсуждались поправки в законодательство, необходимые для введения государственной цифровой валюты.

Проект перешел в пятую, завершающую фазу: будут проанализированы возможности и последствия CBDC.

Новые формы расчетов

Кроме того, NB выучит новые формы расчетов с цифровой кроной.

Действующая платежная система Норвегии работает хорошо, поэтому не стоит спешить с введением государственного стейблкоина. Однако, учитывая снижение наличного спроса, появление новых форм активов и платежных платформ, а также исследования других центробанков в области CBDC, внедрение цифровой кроны становится все более актуальным,

- объявила управляющая NB Ида Уолден Бач.

Для этого центробанк намерен взаимодействовать с заинтересованными сторонами, другими центральными банками и организациями.