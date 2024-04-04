Речь идет о Пэре Лекандер, который заявил, что акции Tesla находятся в "пузыре" и не демонстрируют, по его словам, никакого роста. Он даже добавил, что существует вероятность банкротства.

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Новые вызовы для Tesla

Пер Лекандер признался, что он продает акции Tesla с 2020 года. Более того, на этой неделе он выступил с новым предупреждением для производителя электрокаров, акции которого падают в цене с начала текущего года.

Еще больше ситуация обострилась после отчета компании за первый квартал 2024 года, поскольку растет беспокойство, в частности, по спросу на автомобили. Например, за первые три месяца 2024 года компания Илона Маска зафиксировала серьезное падение продаж впервые за 4 года. На этом фоне, рыночная стоимость компании снизилась на 30 миллиардов долларов за день. Также возникают вопросы относительно приверженности Маска к компании.

По словам Лекандера, речь идет о начале конца "пузыря" Tesla. Кроме того, он заявил, что это может быть самый большой пузырь на фондовом рынке в современной истории. Согласно прогнозу трейдера, существует вероятность обесценивания акций компании Илона Маска на более 90% до 14 долларов за штуку. Он также усматривает недостатки в бизнес-модели Tesla.