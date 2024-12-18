Tesla установила новый исторический рекорд на бирже: почему дорожает компания Маска

Компания Tesla установила новый рекорд на рынке. Акции производителя электрокаров значительно выиграли от результатов президентских выборов в США.

Акции Tesla обновили рекорд на фондовой бирже

Ценные бумаги Tesla подорожали до нового исторического максимума. Акции производителя электрокаров стремительно дорожают с момента победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Во вторник, 17 декабря, акции Tesla выросли на 5% до 483,99 доллара за штуку. На момент создания этого материала, ценные бумаги компании Илона Маска торгуются на уровне 479,86 доллара за штуку, выросши на почти 4%, согласно данным Google Финансы. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 1,5 триллиона долларов. Напомним, что в 2024 году компания Tesla вернулась в так называемый клуб триллионеров благодаря своей капитализации на рынке.

Важно! С 5 ноября, когда в США выбирали нового президента, ценные бумаги компании Tesla подорожали на 92%.

Кроме того, акции Tesla получили поддержку от всплеска "бычьего" тренда на Уолл-Стрит. В то же время аналитики из Wedbush и Mizuho повысили свои ценовые ориентиры для акций производителя электрокаров до 515 долларов, что примерно на 9% выше текущего уровня и является самым высоким показателем среди аналитиков с Уолл-Стрит.

Тогда как в Mizuho изменили рейтинг Tesla на "выше рынка" с "нейтрального". Эксперты также более чем вдвое увеличили свою целевую оценку акций компаний с 230 долларов за акцию.