Становится все хуже: что происходит с теневым флотом России сейчас

Деятельность теневого флота России продолжается. В частности, в октябре 2025 года из российских портов "вышли" 140 танкеров с нефтью и нефтепродуктами

Как действует теневой флот России сейчас?

Всего за октябрь было экспортировано – 15,97 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Более 25 миллионов долларов за камень: что произошло на швейцарском аукционе

Что известно о судах, которые вышли из России:

84 из них являются частью теневого российского флота;

72 судна – находятся под санкциями;

56 – не входят в теневой флот (15 из этих судов – под ограничениями).

Основными направлениями поставок в октябре были:

Индия – 7,75 миллиона тонн;

Турция – 1,49 миллиона тонн.

В Турции НПЗ STAR и Tupras начали переориентацию на нероссийскую нефть. STAR в декабре ожидает поставки из Ирака, Казахстана и других стран (77 – 129 тысяч баррелей в сутки), тогда как Tupras увеличивает импорт иракского сырья до 141 тысячи баррелей в сутки,

– отмечает разведка.

Из-за санкций против российских нефтяных гигантов, нефтегазовые доходы России снизились. Этому способствовало сокращение экспорта:

в октябре поставки нефтепродуктов достигли – 1,9 миллиона баррелей в сутки, это минимум за последние 17 месяцев;

железнодорожный экспорт бензина уменьшился на 80 % только в первой половине октября.

Что известно о ситуации с российской нефтью сейчас?

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Таким образом Трамп стремился повлиять на Путина.

В результате санкций США, китайские государственные компании – PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приостановили закупки российской нефти. Дело в том, что эти предприятия опасаются вторичных ограничений.

Обратите внимание! По данным Trading Economics, сегодня российская нефть Urals имеет цену – 53,02 доллара за баррель