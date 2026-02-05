Именно так Европа помогает России: Зеленский поделился деталями
- Россия использует теневой флот из более 120 судов для обхода санкций и торговли нефтью в 2025 году, по данным внешней разведки Украины.
- Зеленский призвал Европу активнее противодействовать российскому танкерному флоту.
Россия продолжает активно использовать теневой флот. Таким образом она обходит санкции и реализовывает свою нефть. В 2025 году Москва привлекала новые суда для этого.
Что известно о теневом флоте России сейчас?
В 2025 году России удалось привлечь к торговле нефтью более 120 судов, сообщил Владимир Зеленский, опираясь на данные внешней разведки Украины.
Только в течение 2025 года Россия привлекла к торговле нефтью более чем 122 судна под управлением европейских юридических владельцев и операторов. Это значительная часть танкерного флота России.
Зеленский отметил, что Европа должна быть более активной в том, чтобы противодействовать российскому танкерному флоту. В то же время президент Украины поблагодарил партнеров, которые уже сейчас готовы к решительным действиям.
Спасибо всем партнерам, которые именно так это видят и которые готовы усиливать законодательство, чтобы блокировать танкеры и чтобы конфисковать российскую нефть. Мы будем работать ради этого в двустороннем формате. Впереди активная дипломатическая работа,
– говорит президент Украины.
Также Зеленский указал, что партнеры должны продолжать помогать Украине. Только так удастся достичь результата, сообщает Офис Президента.
Что известно о теневом флоте России?
Россия, фактически, зависима от своего теневого флота. Сейчас эти танкеры перевозят примерно 5 миллионов баррелей ежедневно. Для понимания, это примерно 11% от всех мировых морских перевозок.
Санкции повлияли на эффективность теневого флота. Как показывает статистика, она упала почти на 30%. Речь идет о танкерах, которые попали в черный список ЕС.
Нужно понимать, что полная блокада теневого флота может сильно ударить по России. Ведь это один из основных источников ее доходов.