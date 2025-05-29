Мировые биржи "празднуют" блокировку тарифов Трампа: что беспокоит инвесторов

Суд в США принял решение о блокировании большинства тарифов, которые ввела администрация Дональда Трампа. Фондовый рынок уже отреагировал на решение суда.

Как фондовые рынки отреагировали на блокировку тарифов Трампа

Суд в США заблокировал большинство тарифов Дональда Трампа, указав, что президент превысил свои полномочия. Соответствующее решение принял Суд международной торговли США. Фондовые биржи мира положительно оценили это решение, демонстрируя рост на торгах в четверг, 29 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Добавляют, что оптимизм на рынках, вероятнее всего, будет иметь временный характер. Инвесторов беспокоят долговременные перспективы. Ведь существуют риски продолжения таможенной политики Трампа и экономического паралича

К тому же администрация Дональда Трампа уже подала апелляцию в Апелляционный суд США Федерального округа, чтобы обжаловать вышеупомянутое решение. В то же время инвесторов беспокоят долговременные перспективы. Ведь существуют риски продолжения таможенной политики Трампа и экономического паралича.

К теме! Больше всего пострадали от тарифов Трампа рисковые активы и доллар США. Напомним, что доллар рос в цене после решения Трампа отложить введение пошлин на товары из ЕС и продолжить переговоры с блоком.

В то же время неопределенность на рынках, которая затянулась, в частности, из-за решения суда в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на экономику компаний. Мол, компании откладывают такие решения, как найм новых работников, увеличение зарплат, капитальные расходы. Как результат, это может "сдерживать" как доход бизнесов, так и негативно повлиять на потребителей.