Тарифы на свет с 1 февраля: будут ли новые цены для населения

С 1 февраля 2026 года украинцы будут платить за электроэнергию фиксированную сумму. Тариф будет оставаться в силе до 30 апреля.

Сколько украинцы будут платить за свет в феврале?

Жители Украины будут платить 4,32 гривны за киловатт-час, о чем говорится в постановлении Кабмина.

В то же время некоторые лица могут сэкономить на свете. Скидки актуальны для владельцев двухзонных счетчиков.

Для таких людей дневной тариф (с 7:00 до 23:00) составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен почти в два раза – до 2,16 гривны за киловатт-час.

При наличии трехзонных счетчиков цены следующие:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час; с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час; с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Напомним, что цены на свет для населения остаются неизменными в течение всей зимы. Об этом сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года,

– заявила Свириденко.

Также в Украине сохраняют льготную цену для потребителей с электроотоплением. За объем потребления до 2 000 киловатт-час в месяц будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час, а за потребление сверх установленного лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Таким образом уменьшают давление на украинцев во время отопительного сезона.

Что еще следует знать украинцам?