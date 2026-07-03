Кому придется платить более 6 гривен за киловатт электроэнергии с 1 июля

В июле тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится. То есть он по-прежнему будет составлять – 4,32 гривны за киловатт-час. О том, для кого тарифы другие, рассказываем далее.

Кто должен платить более 6 гривен за киловатт в июле?

Для счетчиков с несколькими зонами действуют разные тарифы, которые зависят от времени суток, сообщает ПРИКАРПАТЕНЕРГО.

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Например, для счетчика на 3 зоны:с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 тариф составляет 6,48 гривны за киловатт-час. В остальное время суток тарифы следующие:

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Отметим, что существуют также двухзонные счетчики. Для них тариф делится на 2:

с 07:00 до 23:00 – это дневной тариф – 4,32 гривны за киловатт,

с 23:00 до 07:00 – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт.

Соответственно, при использовании приборов в пиковые часы вы платите больше. А вот в часы, когда общее потребление меньше, и оплата ниже.

Напомним, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится как минимум до 31 октября 2026 года. Такое решение приняло правительство. Планируется ли дальнейшее повышение, пока неизвестно.