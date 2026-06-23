Как изменится тариф на газ с 1 июля

С 1 июля 2026 года тариф на газ для бытовых потребителей не изменится. Он останется на том же уровне, что и в июне. Более того, этот тариф не планируют менять до конца 2026 года.

Каков теперь тариф на газ для украинцев?

Большинство домохозяйств в Украине обслуживает "Нафтогаз". Он выступил поставщиком последней надежды, сообщает "Газ.Правда".

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Базовый тариф (годовой) у "Нафтогаза" и далее составит – 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет действовать, как минимум, до апреля 2027 года. Состоится ли повышение в дальнейшем, пока неизвестно.

А у других поставщиков расценки следующие:

ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9,99 гривны за кубометр;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, украинцы платят не только за потребленное сырье. Также граждане получают счет за распределение газа. Этот платеж определяется на основе данных за прошлый газовый год (он длится с 1 октября по 30 сентября).