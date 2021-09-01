Свинцовый бензин окончательно запретили во всем мире
Источник:ЮНЕП
Эра этилированного или свинцового бензина, которая длилась 99 лет, закончилась. Последняя страна – Алжир – запретила продажу этого бензина на автозаправках.
ЮНЕП, агентство Организации Объединенных Наций, два десятилетия боролись за запрет свинцового бензина, ведь тот вредит здоровью людей.
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Свинцовый бензин: история
Мир начал использовать свинцовый бензин в 1922 году с добавкой тетраэтиловой кислоты для улучшения работы двигателя.
Однако обнаружили, что он вызывает серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт и рак. Это соединение также влияет на развитие мозга человека, особенно в ущерб детям.
Использование свинцового бензина стало катастрофой для окружающей среды и здоровья населения,
– отметили в ЮНЕП.
Большинство высокоразвитых стран запретили использование свинцового бензина еще до 1980-х годов. Украина запретила его использование с 2003 году.
Что дальше
В ООН приветствовали решение Алжира, которое положило конец борьбе против использования свинцового бензина.
Это благодаря сотрудничеству правительств развивающихся стран, тысячи предприятий и миллионов простых людей. Отказ от использования свинцового бензина предотвращает более чем миллион преждевременных смертей ежегодно от сердечных заболеваний, инсультов и рака,
– заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Однако на этом борьба не прекращается. ООН ставит целью переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии.
Рынок топлива в Украине
- С мая в Украине устанавливают предельные цены на бензин и дизель, чтобы не было злоупотреблений среди АЗС.
- 25 августа "Нафтогаз" обнародовал новые предельные цены. Стоимость топлива на АЗС не может превышать 30,53 гривны за литр бензина и 28,11 гривны за литр дизельного топлива.
- Средняя цена бензина А-95 на заправках Украины 31 августа была на уровне 29,69 гривны за литр, по данным Консалтинговой группы А-95.