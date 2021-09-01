Свинцовый бензин окончательно запретили во всем мире

Эра этилированного или свинцового бензина, которая длилась 99 лет, закончилась. Последняя страна – Алжир – запретила продажу этого бензина на автозаправках.

ЮНЕП, агентство Организации Объединенных Наций, два десятилетия боролись за запрет свинцового бензина, ведь тот вредит здоровью людей.

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Свинцовый бензин: история

Мир начал использовать свинцовый бензин в 1922 году с добавкой тетраэтиловой кислоты для улучшения работы двигателя.

Однако обнаружили, что он вызывает серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт и рак. Это соединение также влияет на развитие мозга человека, особенно в ущерб детям.

Использование свинцового бензина стало катастрофой для окружающей среды и здоровья населения,

– отметили в ЮНЕП.

Большинство высокоразвитых стран запретили использование свинцового бензина еще до 1980-х годов. Украина запретила его использование с 2003 году.

Что дальше

В ООН приветствовали решение Алжира, которое положило конец борьбе против использования свинцового бензина.

Это благодаря сотрудничеству правительств развивающихся стран, тысячи предприятий и миллионов простых людей. Отказ от использования свинцового бензина предотвращает более чем миллион преждевременных смертей ежегодно от сердечных заболеваний, инсультов и рака,

– заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Однако на этом борьба не прекращается. ООН ставит целью переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии.

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