Финансы Финансовые новости Ощадбанк подал иск против России: что происходит на самом деле
17 апреля, 10:25
Ощадбанк подал иск против России: что происходит на самом деле

Анастасия Зорик

Ощадбанк продолжает противодействовать России. В том числе и в юридическом поле. Стало известно, что этот банк обратился в международный арбитраж с иском против России.

Что известно об иске Ощадбанка?

Ощадбанк обвиняет Россию в захвате активов в 4 областях Украины, сообщает банк.

Читайте также НБУ выпустит монету из чистого серебра: что известно о новинке

Спор касается защиты инвестиций в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Из-за незаконных действий агрессора банк потерял значительные активы и возможность работать в этих регионах, 
– указывает Ощадбанк.

 

 