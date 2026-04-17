17 апреля, 10:25
Ощадбанк подал иск против России: что происходит на самом деле
Ощадбанк продолжает противодействовать России. В том числе и в юридическом поле. Стало известно, что этот банк обратился в международный арбитраж с иском против России.
Что известно об иске Ощадбанка?
Ощадбанк обвиняет Россию в захвате активов в 4 областях Украины, сообщает банк.
Спор касается защиты инвестиций в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Из-за незаконных действий агрессора банк потерял значительные активы и возможность работать в этих регионах,
– указывает Ощадбанк.