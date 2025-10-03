В четверг 2 октября стоимость золота достигла рекордного уровня. Его максимальна цена засессию составляла – 3 896,49 доллара за унцию.

Какая цена золота 3 октября?

3 октября спотовая цена на золото выросла на 0,03%, она достигла 3 857,25 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно! С начала года цена на слитки выросла на 47%.

Из-за приостановки работы правительства США, произошла задержка публикации ключевых экономических данных. Это негативно влияет на общую ситуацию.

В этом месяце также могут быть снижены ставки ФРС. Трейдеры уже ожидают, что они опустятся на 25 базисных пунктов.

Обратите внимание! Некоторые трейдеры считают, что аналогичное снижение произойдет и в декабре.

На фоне всех этих событий золото становится все более привлекательным как актив. Некоторые аналитики отмечают, что до конца года оно может еще больше подорожать и даже достичь 4 000 долларов за унцию.

Как менялась стоимость золота в октябре?

1 октября стоимость золота достигла на тот момент рекордного значения. 1 унция начала стоить – 3 891,96 доллара за унцию.

А уже 2 числа максимум за сессию стал больше. Унция начала стоить 3 895,09 доллара.

Важно! По данным НБУ, 3 октября закупочная стоимость банковского металла (высшей пробы) составляет 5 104,89 гривны за грамм.