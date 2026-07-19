Старые кастрюли и раковины принесут деньги: сколько стоит лом из нержавки в июле

Нержавка вряд ли позволит заработать столько денег, сколько медь или даже алюминий. В то же время ее лом ценится, поскольку материал при переработке практически не теряет своих качеств.

Цены на лом нержавеющей стали

Стоимость лома в основном зависит от вида и состава нержавеющей стали, пишет MetalMonitor.

Прежде всего пункты приема лома обращают внимание на содержание никеля в сплаве. Чем больше его, тем выше цена.

Как правило, различают:

нержавейку 8% Ni – из нее может быть изготовлена старая посуда, мойки);

нержавейку 10% Ni – используется для пищевых емкостей, труб и т. п.;

смешанную нержавейку;

и стружку из нержавеющей стали.

По данным мониторинга украинских пунктов приема лома, средние цены в июле составляют:

Вид лома Средняя цена, грн/кг Нержавеющая сталь 10% Ni и выше 25,5 Нержавеющая сталь (смешанная) 22,5 Нержавеющая сталь 8% Ni 17,5 Стружка из нержавеющей стали 13,6

Спрос на нержавейку

В различных пунктах приема наибольшим спросом пользуются высоколегированные сплавы с повышенным содержанием никеля. Такие материалы используются в химической, пищевой, энергетической и авиационной промышленности, поэтому они стабильно интересуют переработчиков.

Зато дешевле всего оценивается стружка, ведь она содержит примеси смазочных материалов, имеет значительные потери при переплавке и требует дополнительной подготовки.

В то же время конечная стоимость нержавейки зависит еще от нескольких факторов:

степени загрязнения – краска, пластик, резина или другие примеси могут снизить цену;

объем стали – большие партии нередко принимают дороже;

регион Украины – в разных городах конкуренция между пунктами приема разная, поэтому и цены могут отличаться.

Прогноз стоимости нержавейки

Эксперты ожидают, что стоимость лома нержавейки будет оставаться относительно стабильной до конца 2026 года, пишет Lifemet. Почему стоимость лома нержавейки будет оставаться относительно стабильной, эксперты объясняют стабильным спросом на никель в мире и нехваткой качественного нержавеющего лома в

Самыми дорогими и в дальнейшем останутся сплавы с высоким содержанием никеля. Вместе с тем летом цены обычно выше из-за сезонного оживления рынка цветных металлов.

Поэтому специалисты советуют продавать нержавейку летом, а стружку накапливать большими партиями от 100 килограммов, чтобы получить более выгодную цену при приеме.

Кстати, цены на металлы могут колебаться довольно часто, в том числе и на нержавейку. Поэтому лучше отследить изменение стоимости, прежде чем сдавать лом на переработку.