Цена нефти летит вниз: все из-за новых заявлений Трампа

Сегодня стоимость нефти упала почти на 5%. Такое снижение стало следствием новых заявлений Трампа об Иране. Речь идет о том, что между Тегераном и Вашингтоном снизилось напряжение.

Что влияет сейчас на стоимость нефти?

На стоимость нефти сегодня повлияло укрепление доллара. Напомним, ранее эта валюта дешевела, сообщает Reuters.

Читайте также Сколько российской нефти транспортируется через Украину на самом деле

Важно! Стоимость марок Brent и WTI снизилась после наибольшего месячного роста с 2022 года в январе.

Также на цену нефти повлияли:

уменьшение перебоев с поставками нефти в США (перебои там возникли из-за шторма);

улучшение ситуации в Казахстане;

широкая распродажа на товарных рынках;

Аналитики отмечают, что беспокойство относительно превышения мирового предложения нефти над спросом также снова вернулось во внимание после деэскалации на Ближнем Востоке,

– указывает издание.

К тому же ОПЕК+ решила сохранить добычу нефти неизменной в марте. Напомним, организация не увеличивала ее с января.

Свою роль сыграла и ситуация в Венесуэле. Сейчас там планируется ряд улучшений, в частности, расширение полномочий министерства нефти.

Какая цена нефти сейчас?

Цена нефти зависит от ее марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас ситуация такова:

Нефть марки Brent имеет цену – 66,06 доллара за баррель.

имеет цену – 66,06 доллара за баррель. Американская нефть WTI стоит – 61,87 доллара за баррель.

стоит – 61,87 доллара за баррель. Российская Urals – 56,76 доллара за баррель

Что важно знать о конфликте США и Ирана?