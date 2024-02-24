Инвесторы поставили доллар на паузу: что происходит на рынке валют

Позиции доллара за день почти не изменились, хотя на рынке зафиксировали важную деталь. Инвесторы также сделали перерыв в покупке валюты. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Ключевые изменения на рынке валют за 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, Индекс доллара США завершил торги на уровне 103,96, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индикатор составляет от 103,77 до 104,05.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Доллар США в пятницу был на пути к первому с начала 2024 года недельному спаду, поскольку инвесторы сделали перерыв в покупке валюты. Это происходит после почти двухмесячного ралли, которое держалось на ожиданиях, что Федеральный резерв начнет снижать ключевую ставку позже, чем ожидали до этого.

Во время торговой сессии Индекс доллара США почти не изменился. При этом максимум за три месяца зафиксировали в середине февраля на уровне 104,97, тогда как минимум за 5 месяцев – в конце декабря с 100,61.

Стоит добавить, что в 2024 году доллар укреплял позиции благодаря устойчивости экономики США, а также потому, что чиновники Федерального резерва предостерегают от слишком быстрого снижения ставок. Их главная цель – вернуть инфляцию ближе к целевому уровню на уровне 2% годовых, сообщает CNBC.