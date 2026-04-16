Цены на бензин упадут: Бессент озвучил даты, когда это произойдет

Министр финансов США Скотт Бессент в разговоре с журналистами выразил надежду на открытие Ормузского пролива. По мнению американского чиновника, это произойдет в скором времени.

Почему может подешеветь бензин?

Благодаря открытию Ормузского пролива, упадут цены на бензин, сообщает AP.

Читайте также Иран может разрешить проход кораблям через Ормуз, но есть нюанс

Важно! Как говорит Бессент, добыча нефти может возобновиться в течение недели после открытия Ормуза.

Скотт Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки Я оптимистично настроен, что где-то между 20 июня и 20 сентября у нас снова появится бензин по 3 доллара.

Для понимания, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), сейчас средняя цена на бензин в США составляет 4,11 доллара за галлон. Еще год назад в аналогичный период она была – 3,17 доллара за галлон.

Заметим, 15 апреля американская администрация положительно охарактеризовала процесс переговоров с Ираном. В частности, по мнению Трампа, мирное соглашение может быть достигнуто вскоре.

В то же время американский президент предостерег Иран. Трамп указал, что, если Тегеран будет непокорно действовать, США применят инструменты экономического давления. Речь, в частности, о санкциях, сообщает Reuters.

Что происходит в Ормузском проливе сейчас?