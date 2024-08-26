Как выглядят 100 долларов 2006 года

Доллар остается одной из основных иностранных валют, которую украинцы выбирают для защиты своих сбережений. Однако время от времени возникают вопросы относительно вида старых и новых банкнот.

Как выглядят "старые" 100 долларов

Доллары, выпущенные в 2006 году, относятся к серии банкнот, которая все еще находится в обращении, хотя и постепенно вытесняется более новыми образцами. Эти банкноты имеют несколько устаревший дизайн, который включает меньше защитных элементов по сравнению с новейшими выпусками.

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Несмотря на это, они остаются действующим платежным средством в Украине. Таким образом, доллары 2006 года выглядят следующим образом:

Доллары 2007 года / Фото – Unsplash

И соответственно доллары "нового" образца сейчас выглядят так:

"Новые" доллары / Фото – Unsplash

Принимают ли в обменниках доллары 2006 года

Согласно распоряжению Национального банка Украины, во время обмена иностранной валюты запрещено устанавливать ограничения по номиналу или годом эмиссии. Это означает, что банкноты доллара 2006 года выпуска должны беспрепятственно приниматься в банковских кассах и пунктах обмена.

Важно! Для обмена купюры должны быть в надлежащем состоянии для обмена.