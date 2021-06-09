Китайский бизнес стремительно теряет доходы: при чем здесь США, Европа и сырье

Индекс цен производителей в Китае растет самыми быстрыми темпами с сентября 2008 года. В мае 2021 этот показатель поднялся на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почему китайские производители тратят больше – читайте дальше.

Национальное бюро статистики Китая заявило, что индекс цен производителей стремительно пошел вверх из-за роста стоимости сырья. По данным Wind Information, в 2008 году этот показатель вырос на 9,13%.

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Китайские компании обеспокоены ростом цен на сырье

Профессор финансов и академический директор программ МВА Пекинской высшей школы бизнеса Ган Цзе заявила, что скачок цен на сырье особенно беспокоит компании, которые непосредственно связаны с:

строительными материалами,

железом,

сталью.

Эти компании более пессимистичны. Они видят очень резкий рост расходов, и они думают, что это будет продолжаться до конца года,

– уточнила профессор, добавив, что другие фирмы ожидают нормализации цен гораздо раньше.

Несмотря на осложнение ситуации деловое настроение китайских производителей остается неизменным. Однако, доля компаний, которые отчитываются о валовой марже ниже 15%, выросла примерно до 70%. По словам Ган Цзе, ряд компаний даже не имеют возможности принимать новые заказы, поскольку с увеличением объемов производства нарастают и их финансовые потери. Эти фирмы уже оценивают свои доходы в отрицательных цифрах.

Валовая маржа Это общий доход от объема продаж компании, за вычетом стоимости проданных товаров, деленное на общую выручку, выраженный в процентах. Правительство Китая объявило о дополнительной поддержке для малого бизнеса. Прежде всего это касается тех компаний, которые пострадали от роста цен на сырьевые товары. Вице-министр Министерства промышленности и информационных технологий Ван Цзяньпин отметил, что рост цен на сырье имеет "достаточно большое влияние" на средний и малый бизнес. Согласно последним данным, стоимость добычи нефти и природного газа в Китае возросло почти вдвое – на 99,1%, тогда как стоимость переработки нефти, угля и других видов топлива – на 34,3%. Согласно последним данным, стоимость добычи нефти и природного газа в Китае возросло почти вдвое – на, тогда как стоимость переработки нефти, угля и других видов топлива – на

Зато рост частных потребительских расходов не был таким стремительным. Бюро статистики Китая информирует, что индекс потребительских цен в мае поднялся на 1,3% против прогнозируемых 1,6%. Этот показатель уменьшился в связи с обесценением свинины. Стоимость этого мяса неуклонно росла в течение двух последних лет.

Угроза торговой войны

Китайские производители также обеспокоены ожидаемым падением объемов закупок из-за рубежа. В прошлом году Поднебесная пережила бум экспорта, обусловленный глобальным спросом на медицинские маски и другие товары, связанные со здоровьем. Это стало мощным стимулом для китайской экономики в разгар пандемии.

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Отношения между Китаем и США сейчас проходят через одно из самых напряженных обострений за последние три года. Страны обложили товары друг друга пошлиной. Экспорт китайских товаров в США в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем, однако импорт уменьшился. Кроме того, масштабную инвестиционную сделку между Китаем и Европой, которую почти подписали в конце прошлого года, сейчас вряд ли удастся скрепить подписями. Все из санкционные ограничения введённых сторонами за нарушения прав человека.