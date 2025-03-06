США вытесняют Россию с важного рынка сбыта в Азии

Индия – это один из важных игроков на рынке нефти. Страна постепенно отказывается от нефти из России, замещая ее другими поставщиками.

Индия увеличила импорт нефти из США

Индия покупает рекордные объемы нефти из США. Об этом свидетельствуют данные об импорте за февраль, пишет 24 Канал со ссылкой Reuters.

Стоит внимания Цены на нефть обвалились до многолетних минимумов

По итогам февраля Индия импортировала больше всего американской нефти за более чем 2 года. Индия ищет новых поставщиков нефти на фоне усиления санкций против России, которые коснулись производителей нефти и танкеров, которые ее транспортируют.

В то же время объемы экспорта нефти из России в Индию в феврале упали до минимального уровня за более чем 2 года. За месяц на рынок Индии поступило 1,4 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с январем этот показатель упал на 14%.

Компания Kpler сообщила, что в феврале экспорт нефти из США в Индию составил примерно 357 тысяч баррелей в сутки. С прошлого года этот показатель вырос на 136 тысяч баррелей в сутки. Более того, Индия заявила, что может покупать еще больше американской нефти. Более 80% экспорта нефти из США в Индию составляла легкая малосернистая нефть West Texas Intermediate-Midland.

К теме! В Индии сообщили, что она может покупать энергоносители из США на 25 миллиардов долларов уже в ближайшем будущем. Для понимания, в прошлом году Индия импортировала энергоносителей из первой экономики мира на 15 миллиардов долларов.