Американский регулятор провел расследование в отношении деятельности фирмы BF Borgers. Добавим, что эта фирма отвечала за аудит компании Trump Media, которая в 2024 году вышла на биржу.

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В США обнаружили аудитора, который нарушал стандарты работы

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, фирма BF Borgers не проводила надлежащий аудит и мониторинг финансовых отчетов публичных компаний. Кроме того, регуляторы выяснили, что владелец компании Бенджамин Боргерс непосредственно говорил сотрудникам фирмы, что они могут копировать данные из предыдущих аудитов и вставлять в новые аудиторские отчеты для клиентов.

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Объясняют, что работники меняли только даты, тогда как вся остальная информация была скопирована из предыдущего аудита или обзора данных компании за квартал. Боргерс также ложно задокументировал несуществующую работу. В частности, он указывал, что встречался с партнерами для обсуждения потенциальных рисков, связанных с аудитом.

В результате и BF Borgers, и ее владелец Бенджамин Боргерс согласились на пожизненное отстранение от бухгалтерской практики. Также фирма заплатит штраф в размере 12 миллионов долларов, тогда как Боргерс – штрафы на 2 миллиона долларов, указано на сайте американского регулятора.