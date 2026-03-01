Сотни судов с нефтью и газом застряли в Персидском заливе из-за войны с Ираном, – Reuters
- Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном в Персидском заливе застряли по меньшей мере 150 танкеров, перевозящих нефть и газ.
- Эта ситуация может существенно повлиять на глобальные рынки энергии, вызывая повышение цен на нефть и логистические сбои.
Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном морские перевозки в Персидском заливе фактически остановились. По меньшей мере 150 танкеров, перевозивших нефть и газ, заякорились в открытых водах вблизи пролива Ормуз.
Это критически влияет на глобальные цепи поставок энергоносителей, ведь через этот маршрут проходит около 20% мирового экспорта нефти и большой объем газа, пишет Reuters.
Что известно о танкерном коллапсе?
По данным платформы MarineTraffic, по меньшей мере 150 танкеров, перевозящих сырую нефть и сжиженный природный газ (СПГ), оказались на якорных стоянках в открытых водах Персидского залива за пределами пролива Ормуз из-за больших рисков безопасности и остановки движения.
Эти суда были зафиксированы вблизи побережья таких ключевых нефтегазодобывающих стран, как Ирак, Саудовская Аравия, а также у районов экспорта СПГ Катара. Кроме того, десятки других танкеров остановились по обе стороны пролива, включая территории вокруг ОАЭ и Омана, и еще десятки грузовых судов также поставлены на якорные стоянки.
Такое явление является следствием ударов США и Израиля по Ирану и реакции Тегерана, что повлекло опасность навигации через стратегически важный водный путь, через который проходит около 20% мирового объема нефти и большой объем газа.
Многие компании-перевозчики и торговые операторы временно приостановили движение судов через пролив, а некоторые источники утверждают, что Иран якобы объявил о закрытии навигации.
Пока ни одного формального международного сообщения о прекращении движения через пролив не поступало, однако моряки должны ожидать повышенное присутствие военных, усиленное прикрытие и перебои с движением вблизи стоянок,
– указано в записке Совместного морского информационного центра под руководством ВМС США.
Из-за ситуации также возрастает риск отмены или задержек поставок энергоносителей, а страховые премии для судов могут резко возрасти из-за оценки повышенного риска в регионе.
Экономисты и эксперты предостерегают, что существенное снижение движения через пролив Ормуз может иметь серьезные последствия для мировых рынков энергии – от скачков цен на нефть до логистических сбоев.
Чего ждать дальше от конфликта на Ближнем Востоке?
США и Израиль проводят против Ирана военную операцию. После того как 27 февраля были провалены переговоры в Женеве по закрытию Тегераном ядерной программы, было очевидно, что определенная эскалация со стороны Вашингтона состоится.
Как отметил политолог Артем Бронжуков, следует понимать, что Иран – один из главных экспортеров нефти в Китай. Поэтому, по его мнению, можно было бы ожидать от него политический сигнал, но пока что от Пекина его нет. Он прогнозирует, что с заявлением об осуждении действий США может выйти глава китайского МИД Ван И.
Политолог предположил, что Тегеран примет решение идти договариваться, потому что ресурсов отражать атаки у него нет. Он подчеркнул, что без наземной операции со стороны Соединенных Штатов и их партнеров надеяться на скорое падение иранского режима не стоит.