Куба и США могут заключить соглашение: Трамп назвал условие

Трамп считает, что Куба стремится заключить соглашение с США. Однако американское правительство сейчас имеет другой приоритет. Речь идет о решении ситуации на Ближнем Востоке.

Что известно о новом соглашении США и Кубы?

То есть, сначала США должны закончить войну с Ираном, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Я думаю, что мы довольно скоро или заключим сделку, или сделаем все, что нам нужно. Мы ведем переговоры с Кубой, но сначала мы рассмотрим Иран.

Напомним, в минувшие выходные на Кубе вспыхнули митинги. Как известно, протестующие в городе Морон атаковали офис Коммунистической партии. Здание было забросано камнями и подожжено. В результате, 5-х человек арестовали и еще одного – госпитализировали.

Люди ждали 50 лет, чтобы услышать эту историю с Кубой,

– сказал Трамп.

Вероятно, Трамп пытается сделать Кубу финансово зависимой от США. Это несколько похоже на то, как остров поддерживал Советский Союз.

Переговоры между США и Кубой продолжаются уже сейчас. Кубинский президент Мигель Диас-Канель указал, что сейчас обе стороны ищут "возможные решения для наших двусторонних разногласий".

Обратите внимание! Диас-Канель отмечает, что переговоры между странами должны продолжаться на равных.

Интересно, что Диас-Канель не импонирует администрации Трампа. Американские чиновники стремятся его заменить, сообщает Bloomberg.

На Кубе Трамп и его главные союзники хотят заменить Диаса-Канеля, которого они обвиняют в разрушении экономики и считают неспособным контролировать необходимые политические и экономические изменения, по словам одного из источников,

– сообщает издание.

Что известно о взаимодействии США и Кубы?