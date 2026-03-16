Куба и США могут заключить соглашение: Трамп назвал условие
Трамп считает, что Куба стремится заключить соглашение с США. Однако американское правительство сейчас имеет другой приоритет. Речь идет о решении ситуации на Ближнем Востоке.
Что известно о новом соглашении США и Кубы?
То есть, сначала США должны закончить войну с Ираном, сообщает Bloomberg.
Я думаю, что мы довольно скоро или заключим сделку, или сделаем все, что нам нужно. Мы ведем переговоры с Кубой, но сначала мы рассмотрим Иран.
Напомним, в минувшие выходные на Кубе вспыхнули митинги. Как известно, протестующие в городе Морон атаковали офис Коммунистической партии. Здание было забросано камнями и подожжено. В результате, 5-х человек арестовали и еще одного – госпитализировали.
Люди ждали 50 лет, чтобы услышать эту историю с Кубой,
– сказал Трамп.
Вероятно, Трамп пытается сделать Кубу финансово зависимой от США. Это несколько похоже на то, как остров поддерживал Советский Союз.
Переговоры между США и Кубой продолжаются уже сейчас. Кубинский президент Мигель Диас-Канель указал, что сейчас обе стороны ищут "возможные решения для наших двусторонних разногласий".
Обратите внимание! Диас-Канель отмечает, что переговоры между странами должны продолжаться на равных.
Интересно, что Диас-Канель не импонирует администрации Трампа. Американские чиновники стремятся его заменить, сообщает Bloomberg.
На Кубе Трамп и его главные союзники хотят заменить Диаса-Канеля, которого они обвиняют в разрушении экономики и считают неспособным контролировать необходимые политические и экономические изменения, по словам одного из источников,
– сообщает издание.
Что известно о взаимодействии США и Кубы?
Во времена Трампа Куба почувствовала новый кризис. В частности, сейчас на острове происходят регулярные отключения электроэнергии.
Ранее распространялись слухи, что американское правительство готовится свергнуть коммунистический режим Кубы. Причем, это должно было происходить, благодаря войскам. Особенно усилились эти слухи на фоне захвата венесуэльского лидера Мадуро в начале января.