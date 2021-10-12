Среди клиентов Google и NASA: стартап с принцем Гарри утроил свою стоимость всего за 8 месяцев

Стартап BetterUp, одним из руководителей которого является принц Гарри, меньше чем за 8 месяцев втрое увеличил свою стоимость. О планах компании после нового инвестиционного раунда – читайте дальше.

Американский стартап в области психологического здоровья предлагает профессиональные и персональные услуги через мобильное приложение. Клиентами BetterUp в США уже есть Facebook, Google и NASA.

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Стартап с принцем Гарри утроил свою стоимость

Компания BetterUp получила 300 миллионов долларов от инвесторов. Стоимость стартапа меньше чем за год выросла втрое – до 4,7 миллиарда долларов. Инвестиционный раунд прошел под руководством компании по управлению капиталом и инвестициями Iconiq Capital, одним из клиентов которой является основатель Facebook Марк Цукерберг. BetterUp также поддержали:

Wellington Management,

Lightspeed Venture Partners.

Что известно о BetterUp Стартап был создан в 2013 году и получил статус единорога в феврале, когда компанию оценили в 1,7 миллиарда долларов. BetterUp получила инвестиции в размере 600 миллионов долларов. Одним из инвесторов стартапа является компания Mubadala, которую также называют можно суверенным фондом богатства Абу-Даби, ОАЕ.

Выход на глобальный рынок

Миллионные инвестиции помогут компании, где принц Гарри занимает должность директора по информационным технологиям, выйти на глобальный уровень. В частности, недавно стартап заявил о планах открыть офис в Лондоне и нанять на работу 75 сотрудников.

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Внук королевы Елизаветы II, который присоединился к американской компании в марте 2021 года, хочет, чтобы приложение поощрял людей раньше начинать заниматься психическим здоровьем. Месячная оплата за приложение BetterUp составляет 249 долларов. За эту сумму клиенты могут пройти индивидуальные занятия по коучингу по любому вопросу: от психологического здоровья, питания к уходу за детьми.