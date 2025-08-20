В последние месяцы цены на топливо в мире остаются нестабильными и в большинстве случаев продолжают расти. На стоимость бензина и дизеля влияют войны, политическая напряженность, повышение пошлин и другие факторы, которые ставят под угрозу надежность поставок нефти.

Что происходит с ценами на бензин в Украине?

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз динамики цен на топливо, ожидая более значительный рост, чем ранее предполагалось. В апрельском прогнозе речь шла о повышении на 1,2% до конца 2025 года, однако сейчас показатель увеличен до 4,0%, пишет 24 Канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" НБУ.

Весной 2025 года темпы подорожания бензина в Украине заметно замедлились: в марте годовой рост достигал 9,9%, тогда как в мае снизился до 1,2%.

Сдерживающими факторами стали снижение мировых цен на нефть, избыток дизельного топлива и автогаза внутри страны, а также высокая конкуренция на рынке бензина.

Примечательно! До конца 2025 года ожидается умеренное повышение цен, чему будет способствовать снижение волатильности на глобальном рынке нефти.

Уже в июне цены на бензин снова пошли вверх. Годовые темпы роста ускорились до 3,1% на фоне подорожания бензина и дизтоплива, а основными причинами стали нестабильность мирового нефтяного рынка и ослабление гривны относительно евро.

Какими будут цены на бензин?

Согласно прогнозу НБУ, до конца 2026 года рост цен на топливо составит около 8,0% (ранее ожидалось 4,4%), а к концу 2027 года – 6,9% вместо ранее прогнозируемых 5,0%.

Как отмечают в регуляторе, в 2026-2027 годах рост цен будет еще более ощутимым: начиная с 2026 года рост цен ускорится из-за увеличения акцизной нагрузки, что приведет к дополнительным расходам для потребителей.

Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США?

Для сравнительного анализа были выбраны среднеоктановые бензины: украинский и европейский "Евро-95" и его американский аналог Mid-Grade, а также дизельное топливо.

Данные по стоимости топлива в Украине мы взяли из AUTO.RIA, цены на АЗС стран Европы мы смотрели на Cargopedia, а в США – на Tolls EU.

Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:

Украина – 58,80 гривны (1,42 доллара)

Франция – 1,68 евро (1,96 доллара)

Германия – 1,65 евро (1,93 доллара)

Польша – 1,38 евро (1,61 доллара)

США – 0,87 доллара.

Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США: