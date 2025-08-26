В СССР деньги превратились в инструмент пропаганды – на банкнотах размещали образы, которые отражали идеалы "нового" государства. Но за яркими символами скрывалась реальность дефицита и обесценивания, из-за чего наличность нередко теряла свое значение.

Как советские деньги были инструментом пропаганды?

В СССР деньги служили не только средством обмена, но и инструментом идеологии. На банкнотах изображали рабочих, крестьян и красноармейцев – символы "нового" государства, призванные подчеркивать его мощь и "народность", об этом в комментарии 24 Канала рассказал доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея НБУ Андрей Бойко-Гагарин.

Однако в реальной жизни деньги в СССР далеко не всегда выполняли свои функции. Как отмечал исследователь Бойко-Гагарин, советские банкноты часто обесценивались на фоне дефицита товаров и постоянных реформ.

В СССР деньги не всегда выполняли свои функции. Люди могли иметь полные карманы банкнот – так называемых казначейских билетов и билетов Госбанка, но не иметь что на них купить,

– отметил историк.

Кроме того, в условиях тотального дефицита советский рубль становился условным ресурсом: человек мог иметь деньги, но не иметь возможности приобрести на них нужные вещи.

Это нередко заставляло обращаться к спекулянтам или использовать коррупционные схемы, чтобы получить нужный товар.

Важно! Советские банкноты считаются мировыми рекордсменами по количеству языков, на которых печатались лозунги. Это подчеркивало стремление СССР транслировать коммунистическую идеологию далеко за пределы своих границ.

В фондах Музея денег Украины сохранились образцы советских банкнот, которые сегодня воспринимаются не только как экономический атрибут, но и как политический инструмент.

Они показывают, как тоталитарное государство стремилось закрепить свою идеологию даже в мелочах – через цвет, портреты и символику.

Купоны. Украинская ССР, карточка на получение товара, июнь 1991 года, город Константиновка / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

После распада Советского Союза Украина вернулась к собственным деньгам – гривне. Правда, произошло это не сразу.

Важно! Дизайн национальной валюты был в утвержден еще в 1990 году, однако первые серии пришлось печатать за рубежом, поскольку в стране не существовало соответствующей полиграфической базы.

Только в сентябре 1996 года гривна официально заменила купонокарбованцы и стала единственным законным платежным средством Украины.