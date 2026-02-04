6 318 гривен от "Теплой зимы": могут ли украинцы получить эту выплату в 2026 году
- Информация о выплате 6 318 гривен по программе "Теплая зима" является мошеннической, такой программы не существует.
- Целью распространения фальшивой информации является похищение персональных данных и доступ к банковским счетам пользователей.
В сети активно распространяют информацию о вроде как новой выплате в размере 6 318 гривен. Программа по которой будут выплачивать эти средства, называется "Теплая зима".
Что важно знать об этих выплатах?
В сообщениях в сети говорится о том, что это часть помощи от европейских партнеров. Чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо перейти по ссылке.
Однако, как сообщает ЦПД, на самом деле это мошенничество. Такой программы пока не существует.
На самом деле это мошенничество. Никакой подобной программы европейские партнеры не объявляли. Информация о реальных выплатах всегда публикуется на официальных ресурсах компетентных лиц или структур,
– указывает ЦПД.
Целью распространения этих ложных данных является намерение:
- похитить персональные данные пользователей;
- а также завладеть их банковскими счетами.
Украинцам важно не терять бдительность и заботиться о своей безопасности. Для этого не стоит переходить по ссылкам, вызывающих у вас недоверие, а также передавать свои персональные данные неизвестным лицам.
Интересно, что цифра 6 318 гривен не является случайной. Ведь именно такую величину используют при расчете помощи от ООН, отмечает Благотворительный фонд "Право на защиту".
Какую помощь от ООН могут получить украинцы?
Получить такую помощь могут не все. Подать заявку имеют право только те ВПЛ, что соответствуют установленным критериям.
Сумма этой помощи формируется на основе базовой корзины. И выплачивается 3 месяца по 3 600 гривен на человека ежемесячно. То есть, вместе получается – 10 800 гривен на каждого члена семьи.