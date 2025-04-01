"Большая корпорация": какое состояние у Тейлор Свифт и на чем она зарабатывает

Состояние Тейлор Свифт действительно впечатляет. Частично это объясняется словами одного из ее близких друзей: "Тейлор Свифт - это большая корпорация" и как и любая крупная корпорация, она может похвастаться капиталом в миллиарды долларов.

На чем зарабатывает Тейлор Свифт?

Огромное состояние обладательницы премии "Грэмми" – результат не только ее музыкального таланта, но и выдающихся предпринимательских способностей. Свифт даже основала собственную управляющую компанию, в которой занимает должность генерального директора, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

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В отличие от других музыкантов, таких как Рианна, которая заработала значительное состояние на своей линии косметики, или Jay-Z, который стал миллиардером путем различных дополнительных заработков, большая часть состояния Свифт – это доходы от ее песен и выступлений

Интересно! В 17 лет Свифт стала самой молодой кантри-музыкантом, которая когда-либо попадала в чарты. За двадцатилетнюю карьеру она выпустила 14 альбомов, которые заняли первое место в чартах – больше, чем любая другая исполнительница.

30 мая 2025 года Тейлор Свифт объявила, что выкупила права на свои мастер-записи у предыдущего владельца – инвестиционной компании Shamrock Capital. По информации Billboard, сумма сделки была близкой к той, за которую компания приобрела записи в 2020 году, - около 360 миллионов долларов.

Теперь вся музыка, которую я когда-либо создавала, принадлежит мне. Сказать, что это была моя самая заветная мечта – значит ничего не сказать. Я бесконечно благодарна всей команде Shamrock Capital за то, что они первыми предложили мне такую возможность,

– написала Свифт в открытом письме, опубликованном на ее официальном сайте.

Какое состояние у Тейлор Свифт?

По данным Forbes, в 2025 году состояние Тейлор Свифт оценивалось в 1,6 миллиарда долларов, что делает ее одной из самых богатых знаменитостей в мире. Годом ранее она заработала около 190 миллионов долларов только на историческом туре Eras Tour.

Интересно! Свифт стала первым человеком, который заработал миллиард долларов основном путем написания и исполнения собственных песен.