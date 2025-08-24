Актер Руперт Гринт, сыгравший Рона в "Гарри Поттере" в течение 8 успешных частей, не только заработал славу, но и немало средств на франшизе из фильма. Несмотря на то, что Гринт был известен больше всего по этой роли, приносили средства ему еще и другие проекты.

Какой чистый капитал Руперта Гринта в 2025 году?

Когда Руперту Гринту было 11 лет, когда начал играть Рона Уизли, передает 24 Канал со ссылками на Parade. С тех пор английский актер заработал немалое состояние.

Обратите внимание! В 2001 году первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" побил все рекорды и собрал 975 миллионов долларов в мировом прокате, что сделало фильм самым кассовым.

Согласно данным Celebrity Net Worth, в 2025 году состояние актера Гринта могло составлять 50 миллионов долларов:

Эти средства обусловлены больше всего ролью Рона Уизли.

Также, Руперт получал деньги от других актерских проектов, бизнес-проектов и инвестиций.

В каких фильмах кроме "Гарри Поттер" играл Руперт Гринт В 2011 году актер, игравший Рона Уизли, продолжил строить карьеру и занялся театральной игрой, где дебютировал на Вест-Энде в фильме "Моджо". Следующие роли Гринта уже заметно отличались от предыдущих работ. Он имел роли в таких фильмах, как "Чарли Кантримен" и "Луноходцы", также сериалы "Похититель" и "Слуга".

Какой скандал возник с Рупертом Гринтом по уплате налогов?

В 2019 году актеру приказали уплатить 1,8 миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона долларов). Речь шла о задолженности по налогам после проигрыша судебного иска с Налоговой и таможенной службой Великобритании.